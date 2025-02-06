В Челябинске четверо парней напали на мужчину, заманив его во двор с фейкового аккаунта девушки

Ущерб потерпевшему составил 100 тысяч рублей

Во дворе на улице Советской в Челябинске четверо парней напали на 29-летнего потерпевшего, избили его и забрали мобильный телефон за 100 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

Мужчина рассказал, что познакомился в Сети с девушкой, которая пригласила его на встречу к себе домой. Когда потерпевший приехал во двор по указанному адресу, к нему подошли четверо незнакомцев и устроили конфликт. Избив и ограбив жертву, незнакомцы скрылись на «Мерседесе».

«Через некоторое время сотрудниками Госавтоинспекции в пригороде Челябинска был остановлен разыскиваемый автомобиль. В салоне находились 27-летний, 19-летний, 20-летний и 24-летний челябинцы. Двое из них ранее судимы», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Оказалось, подозреваемые создали фейковую анкету девушки и вступили в переписку с потерпевшим именно с целью ограбления.

Все фигуранты водворены в ИВС, а потерпевшему назначили амбулаторное лечение.





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