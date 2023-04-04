В Челябинске «черным риелторам» предъявили обвинение в организации преступного сообщества

Ранее 15 членов группировки попали под статью о мошенничестве

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбудили уголовные дела в отношении 15 жителей региона. Их обвиняют в организации преступного сообщества (части 1, 2 статьи 210 УК РФ). Об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в МВД РФ.

По версии следствия, члены группировки подделывали документы и оформляли в собственность квартиры умерших людей, у которых не было прямых наследников.

«Второй сценарий предполагал поиски граждан, которые злоупотребляют спиртным, ведут асоциальный образ жизни и имеют крупные задолженности за коммунальные услуги. Фигуранты уговаривали их продать недвижимость вместе с долгами и переселиться в более дешевое жилье. Потерпевшие оказывались в арендованных на короткий срок комнатах общежитий», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выявлено не менее 20 эпизодов преступлений, ущерб потерпевшим составил более 60 млн рублей.

Ранее всем фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве (статья 159 УК РФ). Среди задержанных — несколько ранее судимых, в том числе за аналогичные преступления. Одна из участниц преступного сообщества — профессиональный риелтор, владеющая знаниями и опытом в сфере сделок с недвижимостью.