Центральный районный суд Челябинска вынес приговор сотруднику детективного агентства за дачу взятки (часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом сегодня, 4 марта, Первому областному информагентству сообщили в УФСБ по региону.
Суд установил, что детектив пытался получить личные данные физических лиц и для этого хотел заплатить правоохранителям и операторам сотовой связи. Мужчину задержали сотрудники регионального УФСБ.
«Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима», — прокомментировали в ведомстве.