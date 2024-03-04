В Челябинске частному детективу вынесли приговор за дачу взятки

Виновный пытался получить данные физлиц за деньги

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор сотруднику детективного агентства за дачу взятки (часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом сегодня, 4 марта, Первому областному информагентству сообщили в УФСБ по региону.

Суд установил, что детектив пытался получить личные данные физических лиц и для этого хотел заплатить правоохранителям и операторам сотовой связи. Мужчину задержали сотрудники регионального УФСБ.

«Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима», — прокомментировали в ведомстве.