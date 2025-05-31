В Челябинске частично обрушилась стена многоквартирного дома

Прокуратура начала проверку

Сегодня, 31 мая, в Челябинске на улице Героев Танкограда частично обрушилась стена многоквартирного дома № 114 — упало несколько бетонных плит, расположенных у самой крыши. Прокуратура проводит проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура проверит исполнение федерального законодательства управляющей организацией при содержании имущества многоквартирного дома»,— уточнили в ведомстве.

На место ЧП выезжали сотрудники оперативных служб. Помощь спасателей МЧС не потребовалась. Пострадавших нет.