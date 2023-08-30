В Челябинске бывший заключенный получил новый срок за кражу 1,5 миллиона рублей

Вместе с подельниками он вымогал деньги у горожан

Троих жителей Челябинска осудили за то, что они вымогали у граждан деньги под видом помощи их родственникам. Их признали виновными в совершении 47 преступлений. Подробности сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Один из обвиняемых с 2019 по 2020 год отбывал наказание в тюрьме. Оттуда он звонил жителям Челябинска и сообщал, якобы их близкие родственники совершили преступления. Чтобы возместить ущерб пострадавшей стороне и избежать уголовной ответственности, он предлагал передать деньги напрямую «сотруднику полиции».

У этого обвиняемого было два подельника в Челябинске. Они выполняли роль курьера и забирали у потерпевших деньги. Так удалось похитить более 1,5 миллиона рублей.

Тракторозаводский районный суд Челябинска двум обвиняемым назначил три и пять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Третий соучастник получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Суд также взыскал с подсудимых компенсацию материального ущерба потерпевших.