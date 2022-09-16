В Челябинске бухгалтера заподозрили в хищении 700 тысяч рублей у сотрудников

Женщина уже возместила ущерб потерпевшим

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера челябинского предприятия. Его подозревают в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, 63-летняя женщина вносила в электронный реестр о зачислении заработной платы свои банковские реквизиты. После этого заполненные данные передавались в банк.

«С 2020 года подозреваемая похитила более 700 тысяч рублей. Причиненный ущерб она возместила», — сообщили в региональном полицейском главке.

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера спортивного комплекса «Лидер». Женщину признали виновной в хищении 2,6 млн рублей.