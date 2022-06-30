В Челябинске бухгалтера кондитерской фирмы осудят за похищение 4 млн рублей

Женщина присваивала деньги из счета работодателя и подделывала документы

Бухгалтера из Челябинска обвиняют в похищении у коммерческой организации четырех миллионов рублей. По версии следствия 44-летняя местная жительница год присваивала деньги со счета кондитерской фирмы и подделывала расчетные документы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Почти половину украденной суммы, женщина легализовала. Она расплачивалась украденными деньгами через счет близкого родственника.

На обвиняемую завели уголовные дела за мошенничество (ч. 4 ст. 159) и отмывание денег (ч. 1 ст. 174.1).

На время следствия женщина находится под подпиской о невыезде. Уголовные дела направили в Советский районный суд для рассмотрения.

Напомним, ранее Челябинский суд вынес приговор экс‑руководителю аппарата омбудсменов Татьяне Осиповой по делу о хищении премий.