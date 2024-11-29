Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера и экономиста по договорной работе ГКБ № 9. Их обвиняют в мошенничестве на восемь миллионов рублей, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По версии следствия, обвиняемые совместно с неустановленными лицами похитили бюджетные деньги, выделенные на оказание отдельных медицинских услуг гражданам в связи с отсутствием такой возможности у больницы.
«На эту сумму фигуранты прошли обследование в медицинском центре „Лотос“, в том числе провели косметологические процедуры», — прокомментировали в СУ СКР по региону.
Бухгалтера отправили в СИЗО, вторая фигурантка активно сотрудничает со следствием и находится под подпиской о невыезде.