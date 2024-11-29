В Челябинске бухгалтера и экономиста больницы обвинили в хищении 8 млн рублей на косметологические процедуры

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по региону

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главного бухгалтера и экономиста по договорной работе ГКБ № 9. Их обвиняют в мошенничестве на восемь миллионов рублей, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемые совместно с неустановленными лицами похитили бюджетные деньги, выделенные на оказание отдельных медицинских услуг гражданам в связи с отсутствием такой возможности у больницы.

«На эту сумму фигуранты прошли обследование в медицинском центре „Лотос“, в том числе провели косметологические процедуры», — прокомментировали в СУ СКР по региону.

Бухгалтера отправили в СИЗО, вторая фигурантка активно сотрудничает со следствием и находится под подпиской о невыезде.