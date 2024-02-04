В Челябинске будут судить женщину за убийство сожителя

Преступление было совершено во время пьяной ссоры

37-летняя неоднократно судимая жительница Челябинска вновь отправится за решетку, в этот раз за убийство своего сожителя. Расследование уголовного дела, возбужденного в ее отношении, завершено, а материалы с обвинительным заключением направлены в суд. Об этом сообщили 4 февраля в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

ЧП произошло 25 ноября 2023 года в одной из квартир дома, расположенного на улице Смирных. Женщина распивала спиртные напитки со своим сожителем, в какой-то момент они поссорились. Разъяренная челябинка схватила нож и нанесла пострадавшему несколько ударов в грудную клетку. Он сразу же скончался.

Женщине предъявили обвинение в совершении убийства (часть 1 статьи 105 УК РФ). Следователи собрали достаточную доказательную базу и направили материалы уголовного дела в суд на рассмотрение.

Обвиняемой грозит до 15 лет тюремного заключения с ограничением свободы на срок до двух лет.