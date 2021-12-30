В Челябинске будут судить водителя, устроившего пьяное смертельное ДТП

Авария случилась в мае на улице Куйбышева

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего Игоря Булаенко. Он пойдет под суд за нарушение ПДД, повлекшее смерть двоих человек. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в региональной прокуратуре.Напомним, 24 мая на северо-западе Челябинска в результате столкновения внедорожника, «шестерки», «десятки» и «Газели» погибли два человека . По предварительной информации отделения пропаганды ГИБДД Челябинска, авария случилась в 10:30 в районе дома на улице Куйбышева, 43.

Водитель автомобиля Land Rover выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-106 и ВАЗ-2110. После столкновения «шестерка» въехала в «Газель». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2106 (сын и мать) погибли на месте происшествия, пожилой отец госпитализирован.

В ГИБДД Челябинска уточнили, что 50-летний водитель автомобиля Land Rover находился в состоянии опьянения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц, совершенное в состоянии опьянения).

«Потерпевшими заявлены гражданские иски на сумму 15 млн рублей. Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре региона.

Во время следствия Игорь Булаенко находился в СИЗО.