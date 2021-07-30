В Челябинске будут судить водителя «Лексуса» за смертельный наезд на мужчину

Обвиняемый ехал по городу со скоростью не менее 135 км/ч

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Сосновского района. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, обвиняемый за рулем автомобиля «Лексус» 27 июля прошлого года ехал со скоростью не менее 135 км/ч и сбил мужчину на проезжей части рядом с домом № 59 по Университетской Набережной. От полученных травм челябинец скончался на месте. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Рассмотрение дела окончено. Материалы направлены в Калининский райсуд для рассмотрения по существу.