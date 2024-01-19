В Челябинске будут судить виновника смертельного ДТП с участием пассажирского микроавтобуса

Пострадавшие требуют взыскать с мужчины более 10 млн рублей

В Челябинске предъявлено обвинение 38-летнему жителю города, по вине которого летом прошлого года произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, сообщает прокуратура Челябинской области.

«По версии следствия, обвиняемый, управляя грузовым автомобилем КамАЗ, у дома № 7 по Свердловскому тракту в Челябинска при выполнении разворота не уступил дорогу двигавшемуся попутно по крайней левой полосе автобусу Ford Transit. Автобус в неуправляемом состоянии выехал за пределы проезжей части, наехал на электроопору и опрокинулся», — рассказывают в пресс-службе.

В ДТП пострадали семь пассажиров микроавтобуса. Одна из женщин скончалась в больнице, а здоровью четырех пассажиров, в том числе десятилетнему ребенку, причинен тяжкий вред.

Четверо потерпевших заявили гражданские иски на общую сумму свыше 10 млн рублей. Наложен арест на имущество работодателя ООО «Агро-Авто» на указанную сумму.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.