В Челябинске будут судить валютчицу, незаконно заработавшую почти 32 млн рублей

Ей грозит до семи лет тюрьмы и крупный штраф

В Челябинске будут судить 55-летнюю женщину, которая, не имея лицензии, обменивала валюту на рубли и наоборот. Таким образом женщина заработала более 31,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Валютные махинации ранее не судимая челябинка проводила с сентября 2020 года по август 2022 года — до тех пор, пока не была задержана полицейскими. Валюту она обменивала по лично установленному курсу и прямо в своем автомобиле «Тойота-Камри».

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Расследование дела завершено и вместе с обвинительным заключением прокурора направлено на рассмотрение в Советский районный суд Челябинска.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что в ходе следствия на деньги и имущество женщины на сумму 1,8 миллиона рублей был наложен арест.