В Челябинске будут судить участников ОПГ, распространявших героин

В отношении членов группировки было возбуждено 14 уголовных дел

В Челябинске будут судить участников организованной преступной группы, которые сбывали героин бесконтактным способом с помощью тематических форумов. Всего полицейские изъяли 2,3 килограмма наркотика, сообщили 13 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следователи выяснили, что у каждого участника ОПГ была своя роль. Курьеры по заданию кураторов развозили наркотики в разные города региона, кладовщики фасовали их и передавали закладчикам. Те, в свою очередь, прятали их в тайники и передавали координаты наркопотребителям на специальных форумах. Свою деятельность они осуществляли, используя многоуровневые средства конспирации.

«За время существования преступной группы ее члены успели совершить множество наркопреступлений различной тяжести. В ходе предварительного следствия в одно производство соединено 14 уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“»,— уточнили в ведомстве.

Полицейские изъяли крупную партию наркотика, сим-карты, банковские карты, весы и упаковочный материал.

Личности организатора и куратора ОПГ устанавливаются, остальные участники, которые дали признательные показания, находятся под стражей.