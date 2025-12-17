В Челябинске будут судить руководителей «управляек» за хищение 17,6 млн рублей

Женщины составили фейковые документы о якобы выполненных ремонтных работах

В Челябинске пойдут под суд директор и начальник планово-экономического отдела трех управляющих компаний, обвиняемые в хищении 17,6 миллиона рублей. Подробнее рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Установлено, что обвиняемые в период с сентября 2022 года по сентябрь 2023-го, занимая высокие должности в УК «Парк-Сервис», «Домоуправ-Челябинск» и «Домоуправ-Сервис», составили фейковые документы о выполнении несколькими ИП ремонтных работ в подъездах домов.

«Выплаченные подрядчикам денежные средства были обналичены не осведомленными о преступных намерениях предпринимателями и присвоены обвиняемыми. В результате преступных действий организациям причинен ущерб в размере более 17,6 миллиона рублей», — уточнили в ведомстве.

Женщин обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Расследование уголовного дела завершено и направлено в Центральный районный суд Челябинска на рассмотрение. На имущество обвиняемых стоимостью 6,6 миллиона рублей наложен арест.

Напомним, СК расследует уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении двух других челябинских управляющих компаний. Поводом послужило отсутствие тепла в обслуживаемых ими домах в разгар отопительного сезона.