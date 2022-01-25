В Челябинске будут судить подростков за попытку сбыта крупной партии наркотика

Молодым людям грозит до 20 лет тюремного заключения

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней девушки и ее 17-летнего знакомого, которые обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Дело передано в суд, сообщили 24 января в пресс-службе Следственного комитета РФ по Челябинской области.

В октябре 2021 года челябинцы приобрели у неизвестных наркотическое вещество массой более 800 граммов и намеревались сбыть его. Однако были задержаны сотрудниками полиции около одного из домов.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 30, части 5 статьи 288.1 УК РФ („Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере“), направлено для рассмотрения в суд»,— уточнили в ведомстве.

Максимальное наказание, которое может грозить челябинке и ее другу, — лишение свободы на срок до 20 лет.