В Челябинске будут судить отца четверых детей, задолжавшего алиментов на 3 млн рублей

Его уже привлекали к ответственности за уклонение от уплаты

В Челябинске будут судить 39-летнего отца четверых детей, который уже несколько лет уклоняется от уплаты алиментов и задолжал 2,8 миллиона рублей, сообщили в областной прокуратуре.

В 2016 году мужчину обязали отдавать на содержание детей половину заработка или иного дохода. Однако алименты он не платил, за что был привлечен к административной ответственности в виде 120 часов обязательных работ. Это ненадолго побудило его к выплате алиментов, но вскоре он снова забыл о своей обязанности. В результате долг возрос до 2,8 миллиона рублей. В отношении многодетного отца возбудили уголовное дело.

Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение, материалы дела направлены на рассмотрение в суд. По статье 157 УК РФ он может лишиться свободы на один год.