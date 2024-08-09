В Челябинске будут судить обнальщика маткапиталов

За три года вместе с соучастником обвиняемый похитил около 3 миллионов рублей

В Калининский районный суд Челябинска направлено уголовное дело об обналичивании средств материнского капитала. Обвиняемый вместе с подельником, руководителем КПК «ЮжУралФинанс», похитил почти 3 миллиона рублей, рассказали в прокуратуре.

Сообщается, что с июля 2019 года по апрель 2022-го обвиняемый находил женщин, у которых были сертификаты на маткапитал и основания для получения субсидии по улучшению жилищных условий. С ними заключались фиктивные договоры займа на строительство домов, а после заключения сделок денежные средства перечислялись на счет кредитного потребительского кооператива.

Полученными денежными средствами в сумме более 2,9 млн рублей соучастники распорядились по своему усмотрению.



Челябинец обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса России: в мошенничестве при получении социальных выплат и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Калининский районный суд Челябинска. На имущество обвиняемого общей стоимостью не менее 10 миллионов рублей наложен арест.