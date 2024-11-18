В Челябинске будут судить наркоОПГ закладчиков интернет‑магазина

Среди тех, кто сядет на скамью подсудимых, семейная пара с двумя детьми

Сразу шестерых челябинцев будут судить за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Среди соучастников — семейная пара, имеющая двух несовершеннолетних детей.

У участников организованной преступной группы изъяли почти килограмм запрещенных веществ, которые они планировали разместить в тайниках-закладках.

«Работая на интернет-магазин по продаже наркотиков, задержанные осуществляли незаконный сбыт на территории южноуральской столицы до января 2024 года. Из незаконного оборота при проведении личного досмотра, осмотра места происшествия и обысков по месту жительства обвиняемых изъято 700 граммов метадона и героина», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.