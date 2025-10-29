В Челябинске будут судить наркомана, ранившего ножом 11‑летнего мальчика

Ребенок получил не менее 15 ударов и выжил благодаря неравнодушию местного жителя

В Челябинске перед судом предстанет 37-летний местный житель, который напал с ножом на незнакомого мальчика, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошел вечером 14 апреля этого года на улице Дегтярева в Металлургическом районе. Обвиняемый, находясь под воздействием наркотиков, решил убить 11-летнего мальчика и нанес ему не менее 15 ударов ножом. Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, мужчина решил, что тот погиб, и ушел.

Однако мальчик выжил и нашел в себе силы позвать на помощь. В темноте в кустах его обнаружил местный житель, который вызвал скорую и сообщил о произошедшем в полицию. Мальчика госпитализировали, а нападавшего задержали уже через 20 минут.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений (часть 3 статьи 30, пункты «в», «и» части 2 статьи 105 УК РФ). Он прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что обвиняемый страдает психическим расстройством и во время инцидента ничего не осознавал.

«Следствие завершило расследование уголовного дела и направило материалы в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении ранее судимого обвиняемого»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, мужчина, оказавший помощь пострадавшему мальчику, был награжден почетной грамотой Следственного комитета Российской Федерации.

Состояние мальчика после нападения оценивалось как стабильно тяжелое. Он проходил длительное лечение в Челябинской областной детской клинической больнице.