В Челябинске будут судить наркогруппировку за производство мефедрона

Преступный бизнес был организован в Миассе

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Следователями ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области окончено уголовное дело в отношении создателей нарколаборатории, сообщили в ГУ МВД по региону.

Установлено, что лабораторию в частном доме организовал астраханец и привлек троих граждан Беларуси для варки мефедрона.

«Задержание произошло в апреле этого года благодаря совместным действиям полиции, а также с поддержкой СОБР „Гром“. Во время обысков в лаборатории нашли 18 килограммов наркотиков, 25 литров прекурсоров и около 430 литров химикатов, которые использовались для производства мефедрона», — рассказали в региональном полицейском главке.

В ходе следствия было выяснено, что группа действовала с начала января по конец февраля этого года. Уголовное дело касается организатора и его сообщницы из Беларуси по обвинениям в создании наркобизнеса. Отдельное дело возбуждено в отношении двух других участников.

Дело отправлено в Челябинский областной суд.