В Челябинске будут судить мужчину, похитившего 48 автомобилей

Ущерб владельцам составил более 37 млн рублей

В Челябинске будут судить 43-летнего мужчину, обвиняемого в мошенничестве с автомобилями (части 3, 4 статьи 159 УК РФ). За четыре года обвиняемый, действуя по преступной схеме, похитил и продал 48 автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В период с 2018 по 2022 год челябинец арендовал у собственников машины и оплачивал аренду. Затем он находил покупателей на авто и продавал их под видом своих, предъявляя технические паспорта. После этого оплачивать аренду мужчина прекращал. Общий ущерб владельцам авто составил более 37 миллионов рублей.

«Следователями проведен большой объем работы, собрана достаточная доказательственная база. В ходе расследования часть машин стоимостью свыше 26 миллионов рублей обнаружена и возвращена собственникам», — уточнили в полицейском главке.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены на рассмотрение в Центральный районный суд.