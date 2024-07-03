В Челябинске будут судить мужчину, оскорбившего сотрудницу полиции

Ему грозит до пяти лет тюрьмы

В Челябинске направили на рассмотрение в суд два уголовных дела, возбужденных в отношении 40-летнего уроженца Киргизии. Мужчину будут судить за оскорбление представителя власти и применение насилия в его отношении (статьи 319 и 318 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Напомним, 14 июня мужчина, гуляя со своей семьей по парку Тищенко, в какой-то момент начал оскорблять сотрудницу полиции, а также пригрозил ей расправой. Тогда в его отношении составили протокол о мелком хулиганстве и назначили восемь суток ареста.

Позже в СК возбудили два уголовных дела. Доказательная база собрана, расследование окончено, все материалы направлены на рассмотрение в Металлургический районный суд.