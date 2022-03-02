В Челябинске будут судить мужчину, избивавшего свою дочь

Мужчина истязал ребенка на протяжении шести лет

В Челябинске будут судить местного жителя, который на протяжении шести лет избивал свою несовершеннолетнюю дочь. Расследование уголовного дела в отношении гражданина завершено, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Челябинской области.

«Следственными органами СК РФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 2 статьи 117 УК РФ („Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии“). Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, следственными органами установлено, что житель Курчатовского района Челябинска в период с 2012 по 2018 год наносил своей несовершеннолетней дочери побои.

В начале февраля в Троицке осудили 31-летнего мужчину, который избивал свою девятилетнюю дочь в течение года. Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

В конце декабря прошлого года в Магнитогорске осудили женщину, которая не только избивала свою восьмилетнюю дочь, но и оскорбляла ее.