Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по делу 22-летнего магнитогорца. Его обвиняют в убийстве и умышленном повреждении чужого имущества (статьи 167 УК РФ и 105 УК РФ). Об этом сегодня, 28 декабря, сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, 14 января двое местных жителей ехали на автомобиле, когда машину начал останавливать какой-то мужчина в неадекватном состоянии. Он колотил по лобовому стеклу автомобиля, а когда водитель и его пассажир вышли из машины, то набросился на автовладельца с ножом и нанес ему семь ножевых ранений в грудную клетку и живот, после чего скрылся.
Раненый 35-летний Михаил Голов скончался в больнице.
«В ходе следствия обвиняемый пояснил, что обстоятельства убийства не помнит из-за алкогольного опьянения. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре региона.
Задержание подозреваемого в убийстве находилось на контроле начальника ГУ МВД РФ по Челябинской области Михаила Скокова. Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, Михаил Скоков распорядился наградить сотрудников полиции, участвовавших в поимке подозреваемого.
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