В Челябинске будут судить группу «черных» риелторов за аферы с квартирами

Злоумышленники действовали по двум схемам

В Советский районный суд Челябинска направили материалы уголовных дел, возбужденных в отношении группы «черных» риелторов. Шестеро южноуральцев за пять лет провернули несколько афер с квартирами и выручили более 7,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что 54-летний риелтор организовала преступную группу, в задачи которой входило искать юридически неграмотных собственников жилья и обманом отбирать квартиры. Они действовали с сентября 2017 года по сентябрь 2020-го, за это время успели совершить восемь преступлений.

Участники группы действовали по двум сценариям. По одному из них они искали умерших собственников, которые не имели прямых наследников, и подделывали документы о родстве, после чего получали квартиры и продавали их. По второму сценарию они искали людей, ведущих асоциальный образ жизни и имевших большие долги за коммунальные услуги. Злоумышленники приобретали для потерпевших алкоголь и уговаривали продать недвижимость. При этом просили заранее написать расписку о получении денег за сделку.

Кроме того, злоумышленники покушались на получение недополученной пенсии умершими собственниками, руководствуясь поддельными документами о родстве.

«Криминальный бизнес, участниками которого были шесть человек в возрасте от 40 до 55 лет, был пресечен оперативниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Челябинской области в апреле 2023 года. Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, исходя из оценки кадастровой стоимости имущества, составила более 7,5 миллиона рублей», — уточнили в ведомстве.

В отношении злоумышленников было возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве и мошенничестве при получении выплат. На принадлежащее обвиняемым имущество наложен арест. Материалы дел с обвинительным заключением переданы на рассмотрение в суд.