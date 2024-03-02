На Южном Урале направлено в суд обвинительное заключение в отношении пяти членов организованной группы. Они обвиняются в осуществлении банковской деятельности без лицензии и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Следствие установило, что обвиняемые два года, с января 2019-го по декабрь 2020-го, занимались банковскими операциями без регистрации кредитной организации, «заработав» около 8,8 миллиона рублей.
«Кроме того, один из обвиняемых фиктивно зарегистрировал восемь юридических лиц с номинальными руководителями, а его сообщник похитил с банковского счета организации около 9 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.
В отношении группировки были возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса: о незаконном образовании юридического лица, незаконной банковской деятельности и мошенничестве. Материалы направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
На имущество обвиняемых стоимостью более 10 миллионов рублей наложен арест.
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