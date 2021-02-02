В Челябинске будут судить грабителя с гранатой, ворвавшегося в ювелирный салон

Мужчине не удалось вынести украшения из магазина

Прокуратура Калининского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 18-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в разбое, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в иное хранилище.

В декабре 2020 года молодой человек в медицинской маске зашел в помещение ювелирного магазина по улице Кирова и бросил в сторону продавцов страйкбольную гранату. Произошло задымление помещения, грабитель достал молоток и разбил витрину с золотыми изделиями. Увидев охранника, он испугался и выбежал на дорогу, попал под колеса авто, но продолжил скрываться. Водитель задержал его и передал полицейским.

«Обвиняемый ранее не судим, не работает, не учится, вину признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Горе-грабителю грозит от семи до 12 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей.