В Челябинске будут судить экс‑банкира за взятку 25 миллионов рублей

Он открывал кредитные счета для застройщиков на «особых условиях»

СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела финансирования недвижимости челябинского филиала банка. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в период с ноября 2020 по ноябрь 2023 года экс-банкир систематически получал деньги от представителя компании-застройщика. Общая сумма взяток составила 25 миллионов рублей.

За эти средства бывший начальник отдела финансирования недвижимости создавал для застройщика «особые условия» в банке: способствовал открытию и поддержанию кредитных линий, а также ускорял процедуры одобрения и выдачи займов.

Ранее в отношении фигуранта суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы по делу.