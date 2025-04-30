В Челябинске будут судить двух контрабандистов с 16 кг стероидов

Средства продавали через интернет-магазин

В Челябинской области завершено расследование дела о крупной контрабанде стероидов, сообщили в ГУ МВД по региону.

В апреле 2024 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области задержали активных участников международной преступной группы, занимавшейся незаконным ввозом и распространением анаболических стероидов.

«В ходе операции изъято около 16 килограммов стероидов. Один из фигурантов, ранее судимый 25‑летний мужчина, был задержан с 5 килограммами стероидов в Челябинске. В его доме обнаружено еще 11 килограммов», — рассказали в региональном полицейском главке.

Лидер группировки, задержанный в Белгороде, координировал поставки из Казахстана в Уральский федеральный округ и другие регионы России. Группа действовала через интернет-магазин.

В отношении двух задержанных возбуждено семь уголовных дел по ст. 234 ч. 3 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта), два — по ст. 226.1 ч. 3 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и одно — по ст. 158 ч. 2 УК РФ (кража).

Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Челябинский областной суд.