В Челябинске будут судить директора УК, похитившую 14 млн рублей

Женщина подделывала отчеты о выполненных работах и якобы оплачивала их

В Челябинске экс-директора управляющей компании «Мой дом Урал» будут судить за мошенничество. Почти за два года женщина, подделывая документы, похитила свыше 14 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

С января 2022 года по ноябрь 2023-го обвиняемая, действуя группой лиц по предварительному сговору, фиктивно трудоустраивала людей и якобы оплачивала им выполненные работы, оформляя поддельные акты. На самом деле директор УК и ее сообщники присваивали деньги.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения и организованной группой (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ). Уголовное дело направлено на рассмотрение в Калининский районный суд. С обвиняемой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовное дело в отношении двух ее сообщников выделено в отдельное производство.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.