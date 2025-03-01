В Челябинске будут судить директора дорожного предприятия, который два месяца носил взятки в Ростехнадзор

Взамен у него без проблем приняли отремонтированный участок трассы М‑5, несмотря на недоделки

В Челябинске направлено в суд уголовное дело Уральского филиала АО «ДЭП № 33», который заплатил 700 тысяч инспектору Ростехнадзора. Взамен тот обеспечил ему беспроблемную приемку отремонтированного участка федеральной трассы М-5 при наличии на объекте невыполненных работ.

Речь идет об участке автодороги «Урал» под Чебаркулем. По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2020 года обвиняемый через посредника передал заместителю начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора взятку за беспрепятственное проведение итоговой проверки и выдачу положительного заключения по объекту строительства и реконструкции участка дороги, несмотря на то, что имелся ряд недоделок.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

Дорожнику вменяется пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Обвиняемый вину признал в полном объеме, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью свыше 11 миллионов рублей, а также на банковские счета в пределах суммы 44,8 миллиона рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении взяткополучателя продолжается.