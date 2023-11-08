В Челябинске будут судить членов ОПГ за оборот крупной партии наркотиков

Запрещенное вещество они сбывали через онлайн-магазины

В Челябинске будут судить участников организованной преступной группы, которые производили мефедрон и сбывали его на территории Челябинска и области через интернет. Членам ОПГ предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что преступления участники ОПГ совершали в период с мая по октябрь 2022 года. За это время они успели легализовать около 1,8 миллиона рублей, полученные от продажи наркотика.

Правоохранители при задержании подозреваемых изъяли около 1,6 килограмма мефедрона, подготовленного для сбыта.

В отношении членов ОПГ возбудили несколько уголовных дел. Их будут судить за покушение на сбыт и сбыт наркотика в крупном размере, приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств и легализацию денег, полученных при продаже мефедрона. Уголовные дела направлены в Челябинский областной суд на рассмотрение.