В Челябинске будут судить бизнесмена за хищение 37 млн рублей на госконтрактах

Выполнять обязательства обвиняемый не планировал

В Челябинске осудят бизнесмена из Московской области, обвиняемого в мошенничестве при заключении госконтрактов на 37,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Будучи директором строительной компании «РОСТ», обвиняемый принимал участие в электронных аукционах на ремонт или строительство различных объектов. И выигрывал, поскольку предлагал наиболее выгодные условия. После заключения контрактов он получал аванс — это было его обязательным условием — и исчезал.

«Выяснилось, что обвиняемый не намеревался выполнять обязательства, поскольку не имел техники, материалов и работников, необходимых для выполнения работ»,— уточнили в ведомстве.

После того, как компанию обвиняемого и его лично внесли в реестр ненадежных поставщиков, он начал вести деятельность от лица другой компании, директорами которой были другие люди. В результате он заключил несколько контрактов и также после получения аванса не приступал к работам либо выполнял обязанности частично.

В результате обвиняемый похитил свыше 37,3 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Сейчас его дело рассматривает Курчатовский районный суд. На имущество обвиняемого, а также его родственников наложен арест.