В Челябинске будут судить банкиров за получение многомиллионной взятки

Под стражу взяли и бизнесмена, который через посредников передал им 13 миллионов

В Челябинске суд поместил под стражу двух сотрудников банка, обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере. Арестован и бизнесмен, которого обвиняют в передаче банкирам 13 миллионов рублей за помощь в оформлении кредита на 1,5 миллиарда рублей. По решению суда фигуранты дела будут находиться в СИЗО до 26 августа 2025 года, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Дело возбуждено в отношении бывшего исполнительного директора — начальника отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам челябинского филиала одного из федеральных банков. В качестве второго фигуранта проходит его подчиненный — клиентский менеджер этого отдела, отметили в ведомстве.

«Они получили от представителя юридических лиц как лично, так и через посредников более 13 млн рублей за способствование открытию в банке невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 млрд рублей», — говорится в сообщении СКР.

В ведомстве уточнили, что расследуемое преступление относится к периоду с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года, а банковский кредит нужен был для строительства гостиничного комплекса «Увильды Парк». Строительство таунхаусов комфорт-класса возле озера Увильды ведется с конца 2023 года.