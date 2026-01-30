В Челябинске будут судить банду, державшую игорный бизнес на Северо‑Западе

На скамью подсудимых сядут восемь участников ОПГ в возрасте от 28 до 62 лет

В Челябинске завершено расследование дела о крупной нелегальной игорной сети — игорный «нарыв» вскрыли на Северо-Западе, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, 37-летняя жительница Челябинска в 2022 году организовала нелегальный игорный бизнес с целью получения стабильного дохода. Для этого она арендовала два помещения на проспекте Победы и Комсомольском проспекте, оборудовала 24 игровых места и привлекла семерых сообщников.

«Фигуранты действовали в составе организованной группы, в которой у каждого была определена своя роль: охранники, операторы игорных заведений, технический специалист. Игорные заведения маскировались за неприметными входными дверями, без каких-либо вывесок и наружной рекламы. Доступ в залы был только для проверенных клиентов, велось видеонаблюдение, а при малейшем подозрении на проверку ставки не принимались», — говорится в сообщении.

Всего на скамью подсудимых сядут восемь участников ОПГ в возрасте от 28 до 62 лет, им вменяется организация и проведение азартных игр в составе организованной группы (часть 3 статьи 171.2 УК РФ). Материалы после утверждения обвинительного заключения направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Дела в отношении еще трех соучастников выделены в отдельные производства.