Челябинский адвокат пойдет под суд за взятку в миллион рублей

Ему грозит лишение свободны на сроком до 10 лет

В Челябинске перед судом предстанет адвокат, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СКР, он обманул своего клиента на 1 млн рублей.

«По данным следствия, в июне 2022 года адвокат, путем обмана, получил от клиента — обвиняемого по уголовному делу денежные средства в сумме более 1 млн рублей, пообещав последнему, что решит различного рода юридические вопросы, связанные с судопроизводством по уголовным делам», — отметили в пресс-службе Следственного управления СКР.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу. Следователями СК России наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 4,5 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Адвокату грозит лишение свободы сроком до 10 лет, а также денежный штраф.