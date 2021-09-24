В Челябинске будут судить 18‑летнего парня, сбившего на электросамокате пенсионерку

Женщина получила тяжелые травмы

Прокуратура Ленинского района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, который на электросамокате сбил 65-летнюю женщину. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

ЧП случилось в мае на улице Гагарина. 18-летний парень на арендованном электросамокате не справился с управлением и наехал на женщину. Пострадавшая упала на тротуар. Последствия падения оказались очень тяжелыми: пенсионерка получила черепно-мозговую травму, перелом ребра, ее частично парализовало.

«В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 268 УК РФ („Нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“)», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Прокурором предъявлен иск о компенсации морального вреда потерпевшей в размере 1 миллиона рублей.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о пятилетнем мальчике, который оказался на операционном столе после наезда электросамоката в парке Гагарина.