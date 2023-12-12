В Челябинске бойцы СОБР задержали подозреваемых в заказном убийстве

Мужчины ранее судимы за тяжкие преступления

В Челябинске бойцы СОБР «Гром» задержали двоих из трех подозреваемых в убийстве 43‑летнего мужчины во дворе дома по улице Антонова-Овсеенко в Воронеже 17 ноября. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщили в Росгвардии по региону.

45-летний и 26-летний ранее судимые мужчины проживали в соседних домах в Челябинске. У одного из них при обыске обнаружили около 900 тысяч рублей, у другого — пять ножей и радиостанцию.

«По информации полицейских из Воронежской области, третий, 44-летний, подозреваемый также был задержан на территории Приморского края», — сообщили в управлении Росгвардии по Челябинской области.

Возбуждены уголовные дела об убийстве (статья 105 УК РФ).