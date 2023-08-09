В Челябинске более 870 мотоциклистов оштрафовали за шум с начала лета

Сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды

В летний период в полицию Челябинска поступает большое количество жалоб горожан на шум от езды мотоциклистов. Как сообщили в пресс-службе городской ГИБДД, полицейские регулярно проводят рейды и наказывают шумных водителей двухколесного транспорта. С начала лета штрафы получили уже почти 900 водителей.

В ведомстве отметили, что чаще всего шумят те мотоциклы, выхлопная система которых либо неисправна, либо переделана. Инспекторы, выписывая владельцам таких мотоциклов штрафы, также выдают им требование об устранении нарушений. В течение трех дней они должны привести выхлопную систему в норму, а затем предоставить мотоцикл в ГИБДД и показать, что устранили нарушения. Если же водитель решил оставить все как есть, мотоцикл снимают с учета, а водителя могут привлечь к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел»).

«Система выпуска или глушитель должны иметь полный комплект элементов, необходимых для снижения шума, который производится двигателем мотоцикла и его выхлопной системой. Не допускается внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов»,— напомнили в ведомстве.

Также в ГИБДД напомнили, что ответственность за нарушение правил дорожного движения наступает уже с 16 лет.