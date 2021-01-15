В Челябинске более 50 человек взяли для двух аферисток кредиты

Общая сумма ущерба составила более трех миллионов рублей

В Челябинске две местные жительницы в возрасте 60 и 45 лет обвиняются в мошенничестве. Обманом они похищали деньги у незнакомцев, их жертвами стали более 50 человек.

Одна из злоумышленниц работала в микрофинансовой организации. Ее знакомая просила взять для нее кредит в фирме подельницы. Женщина уверяла, что выплачивать долг будет сама, а за помощь обещала вознаграждение. О просроченных платежах обманутые люди узнавали после звонков из банков.

«Потерпевшими по уголовному делу признаны более 50 граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше трех миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В настоящее время соучастницам предъявлено обвинение, они находятся под подпиской о невыезде. Им грозит лишение свободы на срок до шести лет.