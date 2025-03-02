В Челябинске благодаря чат-боту ГАИ задержали пьяного водителя

Сообщение отправил неравнодушный мужчина

В Челябинске сотрудники ГАИ остановили пьяного водителя Volkswagen после сообщения в чат-боте, рассказали в городской Госавтоинспекции.

Мужчина заметил, что водитель Volkswagen пьян и собирается сесть за руль. Челябинец указал цвет и марку авто в новом сервисе — чат-бот ГАИ.

«Информация была передана ближайшему экипажу дорожно-патрульной службы, который и остановил правонарушителя. При проверке документов у водителя были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта и нарушение речи», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Теперь водителю грозит лишение прав и административный штраф.

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В тестовом режиме чат-бот beZdtp74_bot работает только на территории Челябинска. После апробации планируется расширение его работы на весь Южный Урал, а в дальнейшем можно будет сообщать не только о нетрезвых водителях, но и других нарушениях ПДД.

