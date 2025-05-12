В Челябинске бизнесмен пойдет под суд по делу о мошенничестве на 50 миллионов рублей

Обвиняемый обещал выполнить обязательства как посредник в даче взятки

В Челябинске завершено расследование дела о мошенничестве в особо крупном размере. 42-летний бизнесмен Александр Свиридов обвиняется в хищении более 50 миллионов рублей (статья 159 УК РФ) у директора ООО «УралДорСтрой» Нвера Колозяна. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в СУ СКР по региону.

Обвиняемый, под предлогом содействия во взяточничестве, получал деньги от директора, заведомо не планируя выполнять свои обещания. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 20 миллионов рублей. Дело передано в суд.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

Ранее к сроку в колонии строгого режима приговорили и Нвера Колозяна.