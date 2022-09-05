В Челябинске бездомные собаки возле стройки покусали женщину

Глава города поручила решить проблему безнадзорных животных

Сегодня, 5 сентября, глава Челябинска Наталья Котова поручила разобраться с проблемой бездомных собак на городских стройплощадках после того, как три бездомных пса напали на женщину.

Инцидент случился на стройке по улице Рылеева. Три собаки набросились на проходившую женщину и покусали ее за ногу.

«Прошу разобраться в ситуации и решить вопрос нахождения собак на стройках», — обратилась Наталья Котова к вице-мэру по городскому хозяйству Александру Астахову и главе Советского района Владиславу Макарову.

Как ранее сообщал наш сайт, Коркинский городской суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с администрации муниципального района 2 миллиона рублей в качестве моральной компенсации 11-летней девочке, пострадавшей от нападения собак.