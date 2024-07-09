В Челябинске бездомный поджег чужой автомобиль

Подозреваемый не поделил машину с другим бродягой

Оперативники отдела полиции «Тракторозаводский» задержали 38-летнего бездомного мужчину по подозрению в поджоге автомобиля Nissan, припаркованного во дворе на улице Мамина в Челябинске. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в ГУ МВД по региону.

В дежурную часть с заявлением обратилась хозяйка авто. Женщина пояснила, что переехала в Копейск и собиралась продать машину, но не успела ее перевезти.

Полицейские выяснили, что салон авто облюбовал бездомный ранее судимый мужчина и в какой-то момент повздорил с оппонентом за право ночевать в машине. В отместку подозреваемый сжег Nissan.

Возбуждено уголовное дело об уничтожении чужого имущества путем поджога (статья 167 УК РФ).