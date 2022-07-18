В Челябинске бездомный напал на женщину

Мужчина отобрал телефон, но выбросил его и убежал

В Челябинске ранее судимый мужчина без определенного места жительства напал на 58-летнюю женщину. Инцидент произошел накануне около дома 63 на улице Российской. Рецидивист схватил жертву за горло, повалил на землю и отобрал телефон, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Нападавшего спугнул прохожий. По словам потерпевшей, кто-то окрикнул его, тогда грабитель выбросил телефон и убежал. Подозреваемого задержали в этот же вечер, 16 июля, на улице Могильникова.

«При проверке по базам данных выяснилось, что подозреваемым является ранее трижды судимый, в том числе и за грабеж, 41-летний мужчина без определенного места жительства. Потерпевшая опознала в нем грабителя», — прокомментировали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Мужчину задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.