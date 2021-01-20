В Челябинске без отопления остались 39 домов, три школы и два детсада

Аварию обещают устранить до 20:00

В Челябинске без отопления и горячей воды остались 39 жилых домов, два детских сада и три школы Металлургического района. Аварийное отключение произошло в 10 часов утра.

По данному факту прокуратура района организовала проверку.

«По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления и исполнителя коммунальных услуг при организации теплоснабжения на территории Челябинска», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В администрации города добавили, что работы ведет МУП ЧКТС. Устранить аварию и возобновить подачу тепла планируют к 20:00.