В Челябинске бесправница на иномарке устроила массовое ДТП на северо-западе

Пассажиру пострадавшего автомобиля потребовалась помощь медиков

В Челябинске на северо-западе 14 января произошло массовое ДТП. Три автомобиля столкнулись напротив дома № 50 по улице Университетская Набережная около половины четвертого дня. По данным отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Челябинска, виновницей аварии стала 33-летняя водитель БМВ. Иномарка при выезде на главную дорогу не пропустила отечественный Ларгус, который после столкновения с БМВ, наехал на Тойоту Короллу, а после врезался в тросовое ограждение. Пассажиру Ларгуса понадобилась помощь медиков.

По предварительной информации городской ГИБДД, водитель автомобиля БМВ, 33-летняя женщина, при выезде со второстепенной дороги совершила столкновение с автомобилем Лада Ларгус. За рулем Ларгуса был 41-летний мужчина, после столкновения с немецким автомобилем он не смог избежать аварии с Тойота Королла, а после въехал в тросовое ограждение.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась пассажиру автомобиля Лада Ларгус — 25-летней девушке. После оказалось, что БМВ управляла бесправница, документов, подтверждающих право на управление транспортными средствами, женщина не имеет.

В ГИБДД отметили, что благодаря тросовому ограждению автомобиль Лада Ларгус не выехал на полосу встречного движения, что позволило избежать более тяжелых последствий дорожно-транспортного происшествия.