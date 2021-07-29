В Челябинске байкер пострадал в ДТП с иномаркой

Водителя мотоцикла госпитализировали с травмами

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Сегодня, 29 июля, 25-летний байкер пострадал в ДТП с легковушкой возле ТРК «Фиеста» в Челябинске. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Haval при развороте столкнулся с мотоциклом, двигавшимся по встречной полосе. От удара байкер вылетел из седла и упал на третий автомобиль. 25-летнего водителя мотоцикла госпитализировали с травмами.

Как ранее писал наш сайт, на перекрестке улиц 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева 51-летний мотоциклист врезался в легковушку и получил травмы.