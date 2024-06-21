В Челябинске банду осудили за разбойные нападения

Двое братьев врывались в дома и забирали драгоценности

Челябинский областной суд вынес приговор двоим родным братьям из Магнитогорска. 43-летнего и 37-летнего мужчин признали виновными в создании банды, разбоях и незаконном хранении оружия (статьи 209 УК РФ, 162 УК РФ, 222 УК РФ). Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в прокуратуре региона.

В июле 2022 года в одном из сел в Республике Башкортостан братья проникли в дом пожилых супругов. Мужчину преступники связали и пытали его газовой горелкой, а женщине сломали челюсть, требуя отдать 10 миллионов рублей. После этого участники банды похитили деньги и ювелирные украшения на 460 тысяч рублей и банковские карты, где находилось 1,5 миллиона рублей.

В сентябре 2022 года виновные под предлогом продажи автомобиля встретились с покупателем и несколько раз выстрелили в него из пистолета с глушителем. Потерпевший успел забежать в укрытие с деньгами.

«Потерпевший в ходе работы с сотрудниками полиции опознал одного из нападавших, после чего было принято решение о немедленном задержании подозреваемых. Совместно с сотрудниками полиции УМВД России по городу Магнитогорску злоумышленники были задержаны. Полицейские изъяли одежду и огнестрельное оружие, из которого совершались преступления», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.



Также младший из братьев совершил два нападения на офисы микрофинансовых организаций, похитив 50 тысяч рублей.

«Старшего брата суд приговорил к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, младшего — к 19 годам лишения свободы», — рассказали в прокуратуре области.

Кроме того, виновные должны выплатить штрафы и моральный вред потерпевшим на сумму более 4,6 миллиона рублей.